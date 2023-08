Monfils alistas Torontos Tsitsipase, Rubljov ja Rune samuti väljas

Dünaamilise mängustiiliga Monfils ning kreeklane Tsitsipas alustasid matši vahetades geimivõitusid kuni seisuni 2:2, mil prantslane vastase murdis ning siis veel ühe geimivõidu võttis. Seisult 4:2 ei suutnud kumbki mees teist murda ja Monfils võitis avaseti 6:4.

Vigastuste tõttu sel hooajal vaid 11 mängu pidanud Monfils alustas teist setti murdega ning asus siis 2:0 juhtima, misjärel ta enam vastast viigini ei lasknud, realiseerides teisel võimalusel 6:3 setivõiduga edasipääsu turniiri kolmandasse ringi.

Tunni ja 26 minutit väldanud kohtumises lõid mõlemad mehed viis ässa, Monfils tegi seitse topeltviga, Tsitsipas tegi kolm. Esimeselt servilt võitis prantslane punkti lausa 85-protsendilise tõhususega, kreeklase vastav näitaja oli 69 protsenti. Monfils päästis kõik vastase murdevõimalused ning realiseeris ise neljast kolm. Kohtumise kaheksandas geimis sai prantslane hakkama ka efektse hüppelt löögiga.

Monfils kohtub Toronto turniiri kolmandas ringis austraallase Aleksandar Vukiciga (ATP 62.), kes alistas enda teise ringi kohtumises ameeriklase Sebastian Korda (ATP 32.) 6:3, 4:6, 7:6 (5).

