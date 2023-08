Sander pälvis Taani velotuuril etapivõidu ja kokkuvõttes teise koha

Velotuur algas temposõiduga, kus esikoha pälvis taanlanna Trine Andersen (CeramicSpeed Herning CK Elite) ajaga 14.56. Sander kaotas võitjale kahe ja kolmanda koha teeninud taanlanna Julie Abrahamsen (Amager Cykle Ring) 14 sekundiga, vahendab ejl.ee.

Teise etapina sõideti kriteerium, kus esikoha napsas endale Sander (54.58), edestades norralannat Magdalene Lindi (Team Coop Hitec) ja sakslannat Victoria Stellingut (Team Stuttgart). Selle etapi järel sai eestlanna enda selga ka liidrisärgi.

Kolmandal etapil pälvis uhke soolovõidu Andersen (2:01.45), edestades Sanderit (+1.30) ja Stellingut (+1.30) ning kerkides uuesti liidriks. Neljandal etapil oli grupifinišis parim Lind (2:15.17), jättes selja taha hollandlanna Sophie van der Mosti (JvR de Batauwers) ja norralanna Vibeke Lystadi (IL Stjördals-Blinki). Sander (+0.15) sai 16. koha.

"Mulle meeldib Taanis võistelda. Seal on hea lähedal käia, kui võistluseid on vähe ning seal on nii naiste kui meeste tase väga okei," ütles Sander. "Läksin sellele velotuurile üldvõitu püüdma, aga jäin teiseks. Siiski oli peamine võistluskilomeetrite kogumine."

Üldarvestuses võidutses Andersen koguajaga 5:26.48. Sander kaotas taanlannale ühe minuti ja 42 sekundiga ning Lind ühe minuti ja 49 sekundiga.