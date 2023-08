Raskes avasetis vastu pidanud Swiatek alistas Montrealis Pliškova

Avaringis vaba olnud Swiatek suutis esimeses setis kaks korda murda, aga mõlemal korral nõelas Pliškova koheselt vastu. Nii mindi kiiresse lõppmängu, kus poolatar suutis lõpuks tunni ja kolme minuti järel võitjana väljuda. Ka teises setis murdis Pliškova korra, aga Swiatek vastas kolme servimurdega.

Swiatek võitis esimeselt servilt 74 protsenti mängitud punktidest Pliškova 53 vastu, poolatar päästis neljast endise maailma esireketi murdepallist ühe.

"Esimene mäng [turniiril] oli väljakutse, sellise mängija vastu on see alati," rääkis poolatar võidu järel. "Ta kasutas avasetis oma kogemust, aga mul on väga hea meel, et suutsin tie-break'is võita. Teises setis olin juba kindlam; tahtsin oma mängu uuesti leida, mõelda, mida saaksin paremini teha ja olen õnnelik, et see õnnestus."

Maailma kolmas reket Jessica Pegula alistas 6:4, 6:4 Kasahstani mängija Julia Putintseva (WTA 61.) 6:4, 6:4, 12. asetusega olümpiavõitja Belinda Bencic vajas ameeriklanna Alycia Parksi 6:3, 5:7, 6:4 alistamiseks kahte tundi ja 41 minutit.