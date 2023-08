Võitjaid kritiseerinud Meier sai ekstreemsel mitmepäevasõidul teise koha

Portugalis peetud maastikuratturite mitmepäevasõidul Vila do Conde Peneda-Geres Extreme pälvis Maaris Meier koos kaaslase Filipe Tomasega segapaaride arvestuses teise koha.

Esimesel etapil sõitsid maastikuratturid 104 kilomeetrit koos 2454 tõusumeetriga, teisel etapil 101 kilomeetrit 2868 tõusumeetriga ja kolmandal etapil 97 kilomeetrit 1961 tõusumeetriga. Meier ja Tomas said kõikidel etappidel Daniela Pereira ja Gaspar Mendesi järel teise koha, vahendab EJL.ee.

Üldarvestuses võidutsesid Pereira ja Mendes koguajaga 17 tundi, 16 minutit ja 15 sekundit. Meier ja Tomas jäid neist 27 minuti ja 55 sekundi kaugusele. Kolmanda koha said Fatima ja Wilson Cardoso (+1:26.20).

"Osalesime sellel võistlusel kuuendat korda. Esimesel neljal korral võitsime, eelmisel aastal võttis kuumus mind esimesel päeval jalust. Sel korral olin vedeliku tarbimisega väga korrektne ka juba eelnevatel päevadel," kirjutas Meier oma blogis. "Teadsin, et tegelikult pole ma veel päris valmis nii pikkadeks sõitudeks, samas oli hea veeta pikki päevi rattal. Loomulikult kripeldas mind eelmise aasta teine koht ja tahtmine oli ikka võita."

"Esimesel päeval pidasin üllatavalt hästi vastu ja Filipel oli lõpu poole isegi raskem kui minul. Finišis olime teine segapaar, sest esimene sai joogipunktis minema. Nad olid omale kaasa võtnud joogiandja, kuigi enamus võistlejaid täitsid oma pudeleid ise," jätkas Meier. "Teisel päeval tunnetasin, et olin tiimi nõrgim lüli, kuigi ka Filipel olid mõned raskemad hetked. Esimene segapaar sai taaskord joogipunktis eest ära. Kolmandal päeval püüdsime kiirematega koos kaasa saada, kuid pudeleid täitma jäädes pääsesid liidrid taas minema. Tegelikult ajas natuke närvi, et nad seda seiklusekstreemi niimoodi võita tahtsid. Eelmisel aastal peatusime koos esimestega, et pudeleid täita ja kui kõik olid valmis, jätkasime. Paremusjärjestus tehti ikka selgeks rattarajal, mitte joogipunktis."

Lisaks teisele kohale sai Meier koos üheksa teise sõitjaga särgi, mis kingiti kõikidele ratturitele, kes on võistlusel viimasel viiel aastal osalenud.