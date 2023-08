Suri Eesti talispordi edendaja Mart Edur

"Tema tegemiste kohta järelhüüet kirjutades on võimatu kogu tema spordile pühendatud elust täielikku ülevaadet teha, sest korda saadetut on kogunenud uskumatult palju," kirjutas Kaarel Zilmer Eesti suusaliidu kodulehel.

"Mart Eduri süda kuulus suusatamises ja just mägedel toimetamisele. Oli selleks siis mäesuusatamine, hüpped või kahevõistlus. Temast sai sealsete tegemiste juures eelkõige võimalikult heade tingimuste looja ja võrratu innustaja. Kes kõik ei saanud temalt mäesuusatamispisikut või siis nõu varustuse ja sõiduoskuse osas. Mardi juurde jõuti ikka nii mägede rajamise, varustuse hankimise kui korrastamise asjus," jätkas Zilmer.

"Hea kolleegi Mardi puhul võis tunda, et tema hing ihkas pidevalt enamat kui neil aegadel võimalik oli. Aga ka neis piiratud oludes nõustas ta ikka ja ikka paljusid Eesti piirkondi oma hüppemäge või slaalominõlva rajama. Läks siis kohale, tegi vastavad mõõdistused ja peagi oli tema soovituste järgi jälle üks keskus toimimas. Parim keskus, üliõpilaste lemmikpaik rajati tema eestvedamisel Vana-Otepääle, kus suve- ja talvelaagrite kaudu vormus oluline osa Eesti õpetajate ja treenerite põlvkonnast. Kui Tehvandi vana hüppemäe ringiehitamist juhtima asudes jõuti 1996. aasta suveks selleni, et peagi olid FIS-i eksperdid kohal, siis nentis toonane maailma hüppemägede suurim spets Wolfgang Happle Mardi tehtut üle vaadates, et siia võib maailma kahevõistluse tipud võistlema tuua küll. Jaanilaupäeval oligi toona FIS kahevõistlust juht Ullrich Wehling kogu tippseltskonnaga kohal ja nii leidis Tehvandi tee maailma suusakaardile," lisas Zilmer järelhüüdes.

Edur töötas 1961–65, 1975–85 ja 1990–93 TPedI/TPÜ õppejõuna, prodekaanina ja haldusprorektorina. Oli 1965–66 ENSV Spordikomitees suusaspordi riiklik treener, 1965–68 ENSV SOL-i ja 1969–71 ENSV Spordikomitee õppespordivalitsuse juhataja, 1987–90 Tartu spordikomitee aseesimees, 1993–95 riikliku spordiameti ja 1996–2000 kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik ning hiljem Põhjakotka SK direktor. Edur projekteeris suusahüppetrampliine Käärikule, Otepääle, Otepää Apteekrimäele, Paliverre, Rakkesse, Rakverre ja Tallinna.