Eestlane on delegaadina ametis jalgpalli Konverentsiliigas

Eesti jalgpalliliidu liigade arendusosakonna juhataja Veiko Soo on sel neljapäeval delegaadina ametis Rumeenias toimuval UEFA Konverentsiliiga kohtumisel.

Konverentsiliiga kolmanda eelringi avavaatuses lähevad Soo silme all vastamisi Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Rumeenia) ja Aqtöbe FK (Kasahstan), kirjutab jalgpall.ee.

Kohtumine peetakse Sfantu Gheorghe linnas 2021. aastal valminud Arena Sepsi OSK staadionil. Mängu õigusemõistjad tulevad Kosovost: peakohtunik on Visar Kastrati, abikohtunikud on Besnik Morina ja Fatlum Berisha ning neljas kohtunik on Alban Shala. Kohtumise avavile kõlab kell 20, korduskohtumine peetakse 17. augustil kell 18.

Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.