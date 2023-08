Matrov sai U-20 EM-il seitsmenda koha, odaviskajad pääsesid finaali

Matrovi viis kolmapäeval kaheksa parema sekka kolmanda vooru tulemus 18.48 ning neljandas lisas ta veel 30 sentimeetrit. 18.78 andis talle seitsmenda koha, Matrovi isiklikuks rekordiks on päev varem eelvõistlusel tõugatud 19.13.

U-20 Euroopa meistriks krooniti Lasse Schulz 20.21-ga, Saksamaale tagas kaksikvõidu Lukas Schober (19.76) ja uus isiklik rekord 19.31 andis pronksi kreeklasele Dimitrios Antonatosele.

Kolmikhüppaja Viktor Morozov saavutas kvalifikatsioonis 15.34-ga kaheksanda koha ja pääses finaali, eelvõistluse parimana sai bulgaarlane Lachezar Valchev kirja 16.01. Koha lõppvõistlusel tagas ka Berit Saar, kes heitis kvalifikatsioonis parimal katsel ketast 47.96 ja oli kümnes.

Liisa-Maria Lusti sai kaugushüppe eelvõistlusel esimesel katsel kirja 6.08, aga ei saanud võistlust jätkata. Viimasena viis ungarlanna Bori Rozsahegyi finaali 6.28. Lustile läks kirja 18. koht.

Neidude odaviskes pääsesid finaali nii Johanna Elisabeth Ader (49.99, isiklik rekord) kui Jane Roosimägi (47.53), kvalifikatsiooni parimaks tulemuseks oli serblanna Adriana Vilagoši 54.71.

Kümnevõistluses on Valter Eric Viisel nelja ala järel (11,62 - 6.57 - 13.15 - 1.83) 2770 punktiga 12. kohal, Jaroslav Sivuhal on 2222 ja Harry Richard Jäägeril 2097 punkti. Liidriks on 3125 punkti kogunud sakslane Amadeus Gräber.