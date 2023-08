Rattalegendi poeg astub isaga sama rada

Bradley Wiggins oli esimene britt, kes võitis Tour de France'i. Nüüd on tema 18-aastane poeg Ben astumas laia rattaspordimaailma.

Ben Wiggins võistleb tänavu Šotimaal toimuvatel UCI jalgratturite maailmameistrivõistlustel. Tema suurim lootus medalit teenida on reedel toimuvas ajasõidus.

Glasgow's on kohal ka viiekordne olümpiavõitja Bradley, kuid Beni sõnul on isa seal pigem moraalseks toeks. "Tal pole mulle erilist nõu anda. Kui nüüd järele mõelda, siis viimati sõitis ta juuniorina 25 aastat tagasi. Rattasport on nüüd juba nii palju muutunud," sõnas noor rattur.

Ben Wiggins on Briti juunioride suurvõistlustel tulnud kaks korda ajasõidus teiseks. Mullu võitis ta juunioride Euroopa meistrivõistlustel trekisõidus punktisõidu.

Noorema Wigginsi sõnul võib perekonnanimi tuua kaasa teatud eeldusi, kuid nüüd teeb ta endale ise nime, et pääseda 2028. aasta Los Angelese olümpiaks rattakoondisesse.

"Inimesed võrdlevad mind alati temaga, aga kui võrrelda minu juunioriklassi tulemusi tema omadega, olen palju parem kui tema," sõnas Ben Wiggins. "Tuletan seda kogu aeg talle meelde," jätkas noor rattur.