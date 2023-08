Sirlet Juus läbis esimese eestlannana Zalaris Norseman ekstreemtriatloni

Juus tegi oma viimase Ironmani stardi 2018. aastal ning Norsemani loosiratas naeratas talle 2019. aastal, kui 4500 soovija hulgast kuulutati välja 215 nime, kes pääsesid võistlema.

"Sel korral ei lubanud ettevalmistusperioodi vähesed treeningtunnid mul võistluseesmärke seada," sõnas Juus. "See tähendas, et üle 5000 tõusumeetriga võistlusrajale tuli minna loodust nautima, mis oli ühteaegu nii ilus kui valus. Võistlushommikul oli Eidfjordis vesi 15 kraadi. Ootasin laevalt vettehüppel otse näkku külmašokki, aga miskipärast tundus see hoopis kui vannivesi. Rattarada oli ootuspäraselt mägine, pikkade kiirete laskumistega ning lõpuosa tuli läbida vihmasajus," jätkas ta. Juus kommenteeris, et sellise võistluse puhul on kõige tähtsam ettevalmistuse osa mägedes tehtavad rattatreeningud.

"Jooks kulges laugemate tõusude ja laskumistega jõe äärde. Umbes 25. kilomeetrist algas keskmiselt 7,4-protsendilise tõusuga Zombie Hill, mille tipus on võistluse finiš Gaustatoppenis. See asub 1883 meetri kõrgusel merepinnast," lisas Juus.

Juus ujus 3,8 kilomeetrit ajaga 1:16.31, sõitis 180 km 3416 tõusumeetriga trassil ratast ajaga 8:52.34 ning jooksis seejärel lühendatud, 32-kilomeetrisel võistlusmaal äikesetormis ajaga 4:22.49 - koguaeg 14:51.53.

Norseman on maailma esimene ekstreemtriatlon, mis kuulub nüüdseks üle maailma toimuvasse 13 võistlusest koosnevasse XTRI ekstreemtriatlonide sarja. Kõikidelt teistelt sarja võistlustelt on võimalik kvalifitseeruda Norsemanile.