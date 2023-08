Inglismaa Profijalgpallurite Liidu esimees näeb uutes reeglites ohtu

Uute reeglite kohaselt, mida hakatakse peagi algavast hooajast Inglismaa liigades rakendama, peavad kohtunikud lisama täpse aja üleminuteid, mis on kulunud väravate tähistamisele, vahetustele, vigastustele või muudele mänguseisakutele. Sellist praktikat kasutati jalgpalli MM-il Kataris.

Varem on kohtunik määranud üleminutid vastavalt mängu käigule nominaalselt.

Pühapäeval toimunud karikafinaalile Londoni Arsenali ja Manchester City vahel lisati 90. minutil kaheksa üleminutit. Selliseid otsuseid hakkavad Inglismaa kõrgliiga austajad nägema aina rohkem.

Manchester Unitedi keskkaitsja Raphael Varane tegi seitsmendal augustil avalduse, milles laitis vastuvõetud otsust.

"Treenerite ja mängijatena oleme mitu aastat tõstatanud probleemi, et meil on liiga palju mänge, graafik on liiga tihe, mis on ohtlik mängijatele nii füüsilises mõttes kui ka meie vaimsele tervisele," sõnas Varane. "Hoolimata meie tagasisidest, on soovitatud seda, et järgmisel hooajal on pikemad mängud, need on intensiivsemad ja et mängijad peaksid näitama vähem emotsiooni. Me soovime väljakul olla heas seisus, et saaksime anda oma tiimi ja fännide eest 100 protsenti. Miks ei võeta meie arvamusi kuulda?" jätkas Manchester Untedi keskkaitsja.

We had a meeting last week with the FA. They recommended from the referees new decisions and rules.



From the managers and players, we have shared our concerns for many years now that there are too many games, the schedule is overcrowded, and it's at a dangerous level for… — Raphaël Varane (@raphaelvarane) August 7, 2023

PFA esimees Molango oli Varane'iga nõus. "Varane ütleb seda, et see pole jätkusuutlik. Ja see on kõigest probleemi algus, sest järgmisel aastal, kui algab uus tsükkel, läheb kõik täiesti hullumeelseks. Kõnnime magades otse katastroofi suunas," ütles Molango BBC-le. "Sellist asja poleks 20 aasta eest juhtunud," lisas Molango.