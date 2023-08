Virgil van Dijk: mõistan, miks toetajatel esineb kahtlusi

Liverpool on olnud üleminekuturul passiivne, mistõttu Liverpooli kapten Virgil Van Dijk mõistab, miks toetajad on hooaja alguse osas skeptilised, vahendab Reuters.

Hollandlasest sai Liverpooli kapten, kui kapten Jordan Henderson siirdus Saudi Araabiasse ning asekapten James Milner liitus Brightoniga. Lisaks Hendersonile ja Milnerile on klubist lahkunud ka Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita ja Roberto Firmino.

Klubiga on aga liitunud kõigest kaks meest - Alexis MacAllister ja Dominik Szoboszlai.

"Palliga mängime väga hästi, aga kui kaitses lüüakse sulle väravaid, pole seis nii hea. Mõistan, miks esineb inimestel kahtlusi," sõnas hollandlane. "Vaatame, kas tuleb veel mängijaid, ja siis peame taas pikaks hooajaks valmis olema. See saab olema raske, kui vaatame võistkondi enda ümber, aga tahame taas tippu tõusta, tahame taas tiitlile mängida," jätkas ta.

"Peame olema enesekindlad ja peaksime iga päev rohkem arenema. Klubist on lahkunud palju suurmängijaid. Mängijaid, kellel on suur roll olnud meie edus, kuid nüüd peavad teised astuma järgmise sammu. See on minu arvates hea väljakutse. Peaksime olema elevil," ütles Liverpooli kapten eesootava väljakutse kohta.

Liverpool alustab oma hooaega pühapäeval, kui mängitakse Chelsea'ga.