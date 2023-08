Vondroušovat ootab Montreali teises ringis Wozniacki

Vondroušova, kes asus võistlustulle oma esimesel suurturniiril pärast Wimbledoni võitu, tundis end egiptlase vastu väga mugavalt, lüües kaks ässa, kui Sherif ei löönud ühtegi, olgugi et tšehh tegi ka kolm topeltviga.

Vondroušova suutis võita 11 murdepunktist lausa viis, kui Sherif võitis enda kahest murdepunktist kaks. Vondroušova näitas külma närvi Sherifi pallingute vastuvõttudel, kui suutis võita neid lausa poole rohkem kui Sherif. Vondroušova võitis neid 31, Sherif kõigest 15. Ühel hetkel suutis Wimbledoni meister võita lausa neli geimi järjest.

Teises ringis läheb Vondroušova vastamisi kunagise maailma esireketi Caroline Wozniackiga, kes on tagasi tippspordis pärast kolme ja poole aastast pausi. Oma avamängus alistas taanlane kindlalt 6:2, 6:2 Kimberly Birrelli.

"Ta on vägev tšempion," sõnas Vondroušova suurmängu eel. "Nägin täna paari tema punkti ja ei tundu, et ta oleks kolm aastat eemal olnud. Ta peab olema valmis, kui ta tahab tagasi tulla. See on meie mõlema jaoks suur väljakutse, nii et eks me näe. Ma ei jõua mängu ära oodata," jätkas ta.