Arsenali esikinnas Ramsdale uue väravavahi liitumise eel: olen valmis

Möödunud hooaja Premier League'i hõbe Londoni Arsenal on olnud sel suvel üleminekuturul aktiivne. Vägevad täiendused on olnud keskkaitsja Jurrien Timber Ajaxist ja ründav poolkaitsja Kai Havertz. Suurim üleminek oli aga keskväljamootori Declan Rice'i ost, kelle eest maksti West Ham Unitedile üle 115 miljoni euro.

Arsenali teine kinnas Matt Turner on suuremate mänguminutite nimel liitumas Nottingham Forestiga, mis on sundinud Arsenali otsima Ramsdale'ile uut konkurenti. Uue soovitud puuriluku on Arsenal leidnud Brentfordi esikinda David Raya näol, kes on esindanud ka Hispaania A-koondist.

Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul on Arsenal ja Brentford üleminekusumma kokku leppinud. Raya sooviski vaid Arsenaliga liituda ning meditsiiniline ülevaatus toimub juba sel nädalal.

"Olen valmis," sõnas Ramstale ITV Sportile, kui temalt uuriti Raya peatse ülemineku kohta. "Jalgpallis ei tule midagi kergelt, aga on vaja edasi liikuda ning kohaneda. [...] Olen kindel, et vahet pole, kes mängib - mina, Matt Turner või kes iganes tema asemele tuleb - tähtsaim on ühtsustunne väravavahtide vahel. Inimesed naeravad selle üle, aga see on päris asi. Individuaalne pettumus hääbub ja kõige tähtsamaks jääb võistkond ning esikinnas," jätkas Karl Jakob Heina klubikaaslane.