Murray tagas Torontos edasipääsu pärast setti, mis kestis 90 minutit

Kõneainet tekitas matši esimene sett, mis kestis pea 90 minutit, mis oli võitluslik ning väga võrdne, kuid peale jäi siiski suurema kogemustepagasiga Murray.

Esimeses setis suutis Sonego lüüa kolm ässa Murray ühe vastu. Murray tegi kolm topeltviga, kui Sonego vaid kaks. Ka murdepallid peegeldavad esimese seti võrdset mängu, kuna mõlemad mehed võitsid oma kolmest võimalikust murdepallist kolm. Edukam oli Murray aga vastuvõttudel, tehes seda 40-protsendilise edukusega, itaallasel jäi sama näitaja aga 29 protsendi peale.

Oma paremuse pani Murray maksma aga teises setis, otsustades mängu kiiresti ja kindlalt. Lisaks sellele näitas Murray ka oma vastupidavust ja tahet, vormistades punktiks keerulise matšpalli:

A classic Murray match-point to finish ‍♂️



He defeats Sonego 7-6 6-0 to reach R2 at the #NBO23 pic.twitter.com/3NYSu6J2Hw