Wozniacki tegi Montrealis võiduka tagasituleku

Wozniacki kaotas enda tagasitulekumängus kohe servigeimi, kuid vastas sellele omakorda kolme järjestikuse geimivõiduga. Pärast üht loovutatud geimi võitis ta veel kolm geimi järjest, realiseerides esimesel võimalusel 6:2 setivõidu.

Tasavägiselt alanud teises setis võitis 33-aastane Wozniacki seisult 2:2 neli järjestikust geimi ning teenis kokkuvõttes 6:2, 6:2 võiduga Montreali turniiril edasipääsu.

Tunni ja 38 minutit kestnud matši vältel lõi Wozniacki kaks ässa ja tegi viis topeltviga, vastane sai hakkama ühe ässa ja kümne topeltveaga. Esimeselt servilt võitis Wozniacki punkti 59-protsendilise eduga, teiselt servilt teenis ta punkti 52 protsendil võimalustest.

"Tunne on väga hea. Esimene matš üle kolme aasta, olin kindlasti natuke roostes. Aga see on imeline koht, kus enda esimene matš pidada, mulle nii meeldib Montrealis mängida," sõnas Wozniacki, pärast matši.

2020. aasta Austraalia lahtiste eel teatas Wozniacki tippspordist loobumisest, sest soovis koos endise NBA korvpalluri David Leega pühenduda pereelule. Pärast seda on ta saanud tütar Olivia ja poeg Jamesi emaks. Juunis teatas Wozniacki aga, et on valmis tagasitulekuks.

Poola päritolu taanlanna on enda karjääri jooksul võitnud 30 üksikmänguturniiri ning võidutses 2018. aastal Austraalia lahtistel.