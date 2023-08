Doncic kostitas sõpruskohtumises Montenegrot võimsa kolmikduubliga

Mängu 7:0 spurdiga alustanud Sloveenia võitis avaveerandi 32:22, kuid Montenegrol õnnestus teisel veerandil kohtumine viigistada ning poolajale mindi Sloveenia 55:53 eduseisul. Teisel poolajal jätkasid sloveenid hea hooga ning läksid otsustavale veerandile vastu 81:73 eduseisul, kuid Montenegro suutis kohtumise seisul 90:90 viigistada.

Pärast seda tegi Sloveenia 7:2 vahespurdi, kuid 40 sekundit enne mängu lõppu oli seis 97:97. Doncic tabas siis aga leivanumbriks saanud tagasisammult kaugviske ja Sloveenia enam vastast viigini ei lubanud, võites kohtumise 104:100.

Eelmisel reedel Kreeka vastu viga saanud Doncic lõpetas mängu 34 punkti, 14 resultatiivse söödu ja 13 lauapalliga. Dallas Mavericksi täht sooritas väljakult 21 viset, korvivõrgu leidis neist 11 (kaugvisked 7/10, vabavisked 8/15). Klemen Prepelic lisas omalt poolt 17 silma.

Montenegro eest oli resultatiivseim Vladimir Mihailovic 26 punktiga, Dino Radonic lõpetas kohtumise 21 silmaga, Nikola Vucevic tegi kaksikduubli, kui viskas 11 punkti ja haaras 14 lauapalli.

