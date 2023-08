Joshua vastane ei läbinud dopingukontrolli, ringi astub 39-aastane soomlane

33-aastane Joshua tunnistas, et vastase vahetumine tuli üllatusena, kuid see eesmärki ei muuda. "See ei olnud stsenaariumis kirjas. Aga ma olen ainult võitmisele keskendunud," sõnas britt.

Esimene kohtumine Joshua ja Whyte'i vahel leidis aset 2015. aastal, mil Joshua kaasmaalase alistas. Korduskohtumine pandi paika juuli algul, kuid Whyte ei läbinud nädalavahetusel dopingukontrolli, mistõttu avanes võimalus just 39-aastasel soomlasel.

"Ma olen tõeline viiking, kes võtab igasuguse väljakutse igal hetkel vastu. Ma ei lase sellist võimalust käest, võtan siit kõik, mis võtta annab," sõnas Helenius, kelle viimane matš oli eelmise aasta detsembris, mil endine WBC raskekaalu maailmameister Deontay Wilder ta esimeses raundis nokaudiga alistas.

Soomlane on enda karjääris pidanud 36 profimatši ja võitnud neist 32 (21 nokaudiga). Helenius pälvis 2006. aastal EM-il hõbemedali ning on kahel korral pälvinud Euroopa poksi raskekaalu tiitlivöö.

Karjääri suurepäraselt alustanud 33-aastane Joshua on pidanud 28 profimatši ja võitnud neist 25 (22 nokaudiga). Võit soomlase üle seaks üles kauaoodatud kohtumise Wilderiga.