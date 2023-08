Mai Narva: maailmameister mängis lõpuks ikkagi paremini

"Kaks aastat tagasi, kui mängisin, kaotasin kõige esimeses voorus. Nüüd võitsin kaks matši, kolmandas mängisin väga tugeva vastasega ja võitlesin päris hästi. Võib rahule jääda," sõnas Narva. "Ta lõpuks ikkagi mängis paremini. Arvan, et võin seda aktsepteerida ja jõuan järgmine kord äkki kaugemale."

Narva alustas FIDE maailma karikavõistlusi valitseva Aafrika naiste malemeistri Shahenda Wafa vastu, teises ringis alistas Narva rumeenlanna Irina Bulmaga. Kolmandas ringis läks ta vastamisi Tan Zhongyiga, kes võitis 2017. aastal MM-tiitli ning tuli eelmisel aastal kiirmales maailmameistriks.

Zhongyi vastu jäi Narva jaoks saatuslikuks ajapuudus, samas oli juba matši algus Narva jaoks vastase poolt üllatav. "Minul tekkis mõlemas partiis ajapuudus, eelkõige ikkagi üllatas mind avanguga. Ma ei olnud seda nii palju vaadanud, pidin seal juba probleeme lahendama hakkama," ütles maletaja.

"Eks neis mängudes on alati hästi palju stressi, kui on selline knockout matš. Kui on stress, siis üritad automaatselt kauem mõelda ja kindlaks teha, et midagi ette ei jää," lisas Narva, kes ütles, et tundis hiinlanna vastu tasemevahet.

"Hiinlane, kellele ma kaotasin, on ikkagi klass kõrgemal. Suutsin ikkagi vastu panna päris hästi, aga ta oli 2017. aastal naiste maailmameister. Ja kiirmales on ta [valitsev] maailmameister. Kiirmales lõpuks kaotasingi, ta näitas, et on ikkagi parem," sõnas eestlanna.

Nüüdseks on 23-aastane Narva töötanud kaks aastat treeneri Jaan Ehlvestiga ning selle aja jooksul on maletaja teinud märkimisväärse arenguhüppe. "Olen proovinud tegeleda ja olen nüüd kolmandat aastat koos Ehlvestiga, kes aitas mind väga palju siin turniiril, mille eest olen väga tänulik. Eks mänguvorm ja tulemused on ka paranenud. Loodan, et läheb samamoodi tõusujoonel edasi," lõpetas Narva.