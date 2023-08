Kullas ja Talviku tõusid Inglismaal poodiumile

MX1 klassi esimest võistlussõitu asus stardi järel juhtima Josh Gilbert, talle järgnesid Conrad Mewse ja Kullas. Poolel sõidumaal suutis Mewse Gilbertist mööduda ning ta asus sõidu liidriks. Mõni ring hiljem pääses Gilbertist mööda ka Kullas. Kahekesi sõitsid nad seejärel teistel eest ära. Mewse tuli finišisse esimesena ja Kullas teisena. Kolmandana lõpetas sõidu Gilbert, kirjutab Msport.ee.

Teine sõit algas sarnaselt esimesele. Gilbert võttis taas liidrikoha enda kätte, talle järgnesid Mewse ja Kullas. Seekord sai Mewse Gilbertist kiiremini mööda ja hoidis liidrikohta sõidu lõpuni. Gilbert lõpetas sõidu teisena ja Kullas kolmandana.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 50 punktiga Mewse, teine oli 42 punktiga Gilbert ja kolmas 42 punktiga Kullas. Üldarvestuses on esikolmik samas järjestustese nagu viimasel etapil: Mewse juhib 189 punktiga, Gilbert on 179 punktiga teine ja Kullas 162 punktiga kolmas.

MX2 klassi arvestuses oli rajal Jörgen-Matthias Talviku, kes näitas ajasõidus kuuendat ringiaega. Parima aja sõitis välja Joel Rizzi, teine oli Joe Brooks ja kolmas Carlton Huband.

Kuna võistlussõidud toimuvad MX2 klassis koos MX1 klassiga, siis stardis on suuremate ratastega koos raskem. Talviku jäigi avasõidus grupi keskele ja pidi kogu sõidu jooksul kõvasti vaeva nägema, et oma kohta parandana, mööduda tuli ka MX1 klassi sõitjatest. MX2 klassi arvestuses õnnestus Talvikul sõit lõpuks kolmandana lõpetada. Esikoha teenis Dylan Walsh ja teine oli Rizzi.

Teises sõidus jäi Talviku stardi järel päris viimaste sekka, kuid sõidus näitas ta suurepärast kiirust. Kahe klassi peale kokku tuli ta finishisse koguni kaheksandana. MX2 klassi sõitjatest oli Talviku aga teine. Esikoha punktid teenis Walsh, kolmas oli Brooks.

Etapi kokkuvõttes sai Talviku 42 punktiga teise koha. Esikoha teenis 50 punktiga Walsh, kolmas oli 36 punktiga Brooks. Kuna Talviku jaoks oli see esimese etapiga, millest ta osa võttis, siis üldarvestuses on ta 42 punktiga 15. kohal. Sarja liider on 135 punktiga Charlie Cole.

Kullas ja Talviku liiguvad nüüd Inglismaalt Ameerikasse, et osaleda kolmel viimasel AMA motokrossi sarja etapil.