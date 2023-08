Maailma esireket tegi trenni kinni teibitud suuga

WTA andmetel töötas harjutuse välja tema üldfüüsilise treener Maciej Ryszczuk ja see aitab parandada vastupidavust. piirates Swiateki hapnikutarbimist. "Raskem on hingata, kui hingad ainult ninaga, ja mu pulss on kergem tõusta," ütles Swiatek avamatši eel Karolina Pliškova vastu

"Ma ei hakka seda teile selgitama, sest ma pole ekspert. Mõnikord ei saa ma aru asjadest, mida nad mul paluvad teha, kuid ma teen seda juba pikka aega, nii et see läks üsna lihtsaks läinud," rääkis Swiatek.

"Aga kindlasti on näha erinevust selles, kuidas kõik, mida sa väljakul teed, muutub selle teibiga suu ees üha raskemaks. Nii et ma arvan, et see on viis, kuidas oma vastupidavuse kallal tööd teha, kui ma ei saa nii kiiresti joosta ja ekstreemseid asju teha," sõnas maailma esireket.

Esmaspäeval algavas Montreali WTA 1000 turniiri Kanadas. Eestlastest teeb Montrealis paarismängus kaasa Ingrid Neel, kelle paariliseks on norralanna Ulrikke Eikeri. Eesti-Norra paar läheb avaringi vastu Alexa Guarachi (Tšiili) ja Monica Niculescuga (Rumeenia).