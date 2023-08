Tottenham ja Newcastle täiendasid kaitseliini

Tottenhamiga liitus 22-aastane Hollandi noortekoondislane Micky van de Ven, kes mängis kahel viimasel hooajal Saksamaal Wolfsburgis. Vasakujalgne keskkaitsja sõlmis kuue aasta pikkuse lepingu, üleminekutasu on BBC andmetel 40 miljonit eurot. Van de Ven hakkab Inglismaal kandma särki numbriga 37.

Hollandlane on Tottenhami selle suve neljas ost. Juulis liitusid klubiga poolkaitsja James Maddison, ääreründaja Manor Solomon ja väravavaht Guglielmo Vicario.

Tottenham alustab uut hooaega pühapäeval võõrsil Brentfordi vastu.

We are delighted to announce the signing of Micky van de Ven ✍️

Tänavu Meistrite liigas osalev Newcastle United teatas 20-aastase Inglismaa noortekoondislase Tino Livramento palkamisest. Chelsea kasvandik liitus 2021. aasta suvel Southamptoniga ja tegi muljet avaldava hooaja. Hooaja lõpus sai äärekaitsja ränga põlvevigastuse, millest taastumiseks kulus aasta.

Livramento sõlmis Newcastle'iga viie aasta pikkuse lepingu. Üleminekusumma on osapoolte kokkuleppel konfidentsiaalne. Lisaks Livramentole on Newcastle suvel palganud poolkaitsja Sandro Tonali ning ääreründajad Harvey Barnesi ja Yankuba Mintehi.

Laupäeval võõrustab Newcastle oma esimeses liigamängus Aston Villat.

✍️ We are delighted to announce the signing of Tino Livramento from Southampton!



Welcome to Newcastle United, @tino_livramento! ⚫️⚪️