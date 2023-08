Latvala usub, et Toyoda kirg ralli vastu aitab meelitada uusi autotootjaid

"Akio tegi [meeskonna pealikuna] suurepärast tööd," rääkis Latvala DirtFishile.

"Ta kohtus pidevalt meeskondadega, tuli mediatsiooni, jagas autogramme ja ta tõesti tegi seda tööd korralikult ja oli ka nautinud seda ning see on üks olulisemaid asju sellest nädalavahetusest" lisas Latvala.

"[Aga] minu jaoks kõige olulisem asi on see kirg, mis Akiol on motospordi vastu. Loodan, et see annaks mingisuguse sõnumi teistele autotootjatele, et nad osaleksid WRC-s ja tuleksid siia nautima ja toredaid asju tegema," sõnas Jari-Matti Latvala.

Järgmine MM-ralli algab 7. septembril, kui alustatakse Kreeka ralliga.