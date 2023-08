Suri Prantsusmaa velotuuri mägikuningas

1953. aastal profikarjääri alustanud Bahamontesest sai 1959. aastal esimene hispaanlasest Prantsusmaa velotuuri üldvõitja. Neli aastat hiljem oli ta lähedal teisele triumfile, kuid jäi napilt prantslase Jacques Anquetil'i järel teiseks.

Bahamontes näitas eriti kõrget taset mägedes ja 1957. aastal sai temast esimene mees, kes pälvinud parima mägironija särgi kõigil kolmel suurtuuril (Tour de France, Vuelta ja Giro - toim). Prantsusmaa velotuuril võidutses ta mägede arvestuses kokku kuuel korral (1954, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964). 2013. aastal nimetas Prantsusmaa väljaanne L'Equipe hispaanlase läbi aegade parimaks ronijaks Prantsusmaa velotuuril.

Pärast sportlaskarjääri pidas Bahamontes Toledos jalgratta- ja mootorrattapoodi.

️It is with deep sadness that we learn of the passing of Federico Bahamontes, winner of the 1959 Tour de France.

Aged 95, the Eagle of Toledo was the oldest Tour de France winner, the first Spanish winner, and a six-time winner of the Mountain classification.



