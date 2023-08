Tartu tõi korvi alla pikalt Hispaanias mänginud lätlase

Eelmisel hooajal Leedu liigas Klaipeda Neptunases mänginud Malmanis mängis kaasa 31 LKL kohtumises ja kogus neis keskmiselt 4,5 punkti ja 3,8 lauapalli. Enne Neptunast mängis Malmanis kokku kuus hooaega Hispaania meistriliigas – kolm aastat UCAM Murcias, kaks hooaega Coosur Real Betisis ning ühe hooaja Baskonias, kus tegi kaasa ka Euroliiga mängudes. Euroopa tugevaimas liigas oli ta peamiselt siiski rollimängija ja suuri statistilisi näitajaid ei kogunud.

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektori Janar Taltsi hinnangul on nähakse Malmanises avanemata potentsiaali. "Malmanis on parimas mängijaeas korvialune mängija, kellel on aastaid kogemust tugevas Hispaania ja Leedu liigast. Ta ei oleks neis liigades nii pikalt olnud, kui temas ei nähtaks suurt potentsiaali, aga paraku ei ole ta platsil enda õiget enesekindlust leidnud. Meie meeskonnas on tema roll kindlasti suurem ja loodame, et kvaliteetses korvpallikeskkonnas tehtud töö hakkab meil vilja kandma ja ta annab meeskonnale tugeva panuse," sõnas Talts.

Meeskonna nimekirjas on hetkel tagamängijad Rain Veideman, Märt Rosenthal, Anatoliy Šundel, Kaspar Kuusmaa, Aleksander Tassa ja Rando Roos. Ääre peal mängivad Robin Kivi, Hendrik Eelmäe ja Karl-Gustav Jurtšenko ning pikkadest on lepingud Rinalds Malmanise ja Erki Urvikuga. Meeskond ei ole veel täielikult komplekteeritud ja eelkõige on peagi oodata täiendust pikkade osakonda. Selle hooaja peatreener on Gundars Vetra ja abitreener Olari Narits.