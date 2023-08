Tereping suveuniversiaadist: ei olnud lihtne 35-kraadise kuumusega

31. suveuniversiaad Hiinas Chengdus on jõudnud eestlaste jaoks lõpule. Tegu on üliõpilassportlaste üritusega, mis toimub iga kahe aasta tagant erinevas linnas. Seekord esindas Eestit sellel suurvõistlusel erinevatel spordialadel kokku 15 sportlast.

Muljeid kohapealt ja eestlaste saavutustest jagab Eesti delegatsiooni juht Karl Tereping. "Täitsa rahuldavalt läks, kõige paremad tulemused olid kaks seitsmendat kohta judos ja poolmaratonis, lisaks kergejõustikus 800 meetri 11. koht. Selline keskmine ja rahuldav tulemus," võttis Tereping eestlaste tulemused kokku.

Varasemalt on Eesti delegatsioon universiaadilt korduvalt tagasi tulnud ka medalitega. Seekord aga ükski sportlane esikolmikusse ei jõudnud, sest võistluse tase oli kõrge. Sellest hoolimata jäid sportlased saadud kogemustega igati rahule.

"Eks kindlasti oli eesmärk medaleid saada ja ma tean, et siin sportlaed ka valmistusid selleks ja tulid siia eeskätt ikkagi sporti tegema. Küll aga ütlesid sportlased, et tase oli ka väga kõrge, näiteks ujumises tulid osad ujujad otse Jaapanist MM-ilt. Tase oli kõrge ja oli medali ootuseid ja lootuseid, aga seekord läks sedasi," rääkis Karl Tereping võistluse eesmärkidest ja kõrgest tasemest.

"Ei ütleks, et siin kellelgi oleks võitlus täielikult ebaõnnestunud. Nii palju, kui ma rääkisin, siis isegi kui sportlasel ei olnud tulemus see, mida ta ootas, sai ta siiski hea suure ja rahvusvahelise võistluse kogemus, millega on siit hea edasi minna," sõnas Tereping.

Universiaadiga sai läbi ka ühe Eesti tippsportlase karjäär. Judo kehakaalus kuni 90 kilogrammi võistelnud Mattias Kuusiku jaoks oli tegu tema elu neljanda universiaadiga. Chengdus saavutatud seitsmes koht on Kuusiku jaoks tema sportlastee parim tulemus universiaadilt. "Mattiase jaoks oli see neljas universiaad ja seekord ka siis karjääri parim tulemus, millega tõmbas oma sportlaskarjäärile ka joone alla," rääkis Karl Tereping.

Eesti sportlaste jaoks ei olnud Kesk-Hiina ilmastikuolud küll kergemate killast, kuid neil läks siiski võrdlemisi hästi, mida aga ei saa kahjuks öelda teiste riikide esindajate kohta. "Ega ta nüüd lihtne ei olnud. Kui Eestis oli samal ajal selline 20 või 25 kraadi, siis tulla nüüd siia niiskesse kliimasse, kus väljas on 35 kraadi sooja ja päike paistab otse pähe. Seda sai kohe omal nahal ka tunda kõige karmimalt meie tennisist Helena Narmont, kes pidas siis kohe sellise mängu, mis kestis kolm tundi. Peale mängu viidi tema vastane kiirabiga ära ja tema jaoks oli turniir lõppenud, kuna tema tervis oli päris kehv. Õnneks meie sportlastel ei olnud tervise kahjustusi, mis oleks kliimasti või toidust tingitud," kommenteeris Tereping raskeid olusid.

Võistlus oli Eesti koondise arvates väga hästi korraldatud ning probleemide ilmnemisel said asjad kiiresti lahendatud. "Selle osas ei ole küll mingeid pretensioone, organisatoorne pool on siis ikka väga tasemel. Seda olen kuulnud sportlastelt ning ise seda ka näinud. Väga hästi on siin asjad organiseeritud ja professionaalsel tasemel, sportlased on sellega väga rahule jäänud. Eks ikka tuleb ette selliseid väikseid hetki, mis ei lähe plaanipäraselt, aga ka nende lahendamine on olnud siis äärmiselt kiire ja korraldustiim teeb suurepärast tööd. Alati on selline tunne, et keegi on olemas, kui oled millegagi hädas või on mingi mure." lõpetas Karl Tereping.