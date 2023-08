VAATA OTSE | Colombia ja Jamaica jahivad kohta veerandfinaalis

Colombia sai H-alagrupis kahe võidu ja ühe kaotusega esikoha. Lõuna-Ameerika naiskond alustas MM-i 2:0 võiduga Lõuna-Korea üle, misjärel üllatati teises voorus kahekordset maailmameistrit Saksamaad. Viimases voorus tunnistas Colombia Maroko 1:0 paremust.

Kuigi Jamaica lõi alagrupis kolme mänguga vaid ühe värava, pääsesid nad F-alagrupist siiski teisena edasi. Nii Prantsusmaa kui ka Brasiilia vastu võideldi välja väravateta viik ning Panamast saadi 1:0 jagu.

Kumbki naiskond pole varem MM-il veerandfinaalis mänginud. Colombia seniseks laeks on jäänud kaheksandikfinaal (2015), Jamaica aga pääses tänavu esimest korda sõelmängudele. Colombia ja Jamaica on varasemalt kohtunud kahel korral ning mõlemal on omavahelisest heitlusest kirjas üks võit.

Kohtumise võitja läheb kaheksa parema seas vastamisi Inglismaaga.