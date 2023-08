Sebastien Ogier osaleb Kreeka MM-rallil

Kaheksa kordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) osaleb septembri alguses toimuval Kreeka MM-etapil. Samuti on tagasi kaks rallit kodus olnud Hyundai piloot Dani Sordo.

Seni on Ogier 2023. aastal sõitnud üheksast rallist viiel, millest on ta võitnud kolm. Hetkel hoiab Ogier sõitjate arvestuses 87 punktiga viiendat kohta.

Prantslane õnnitles sotsiaalmeedias tiimi hea tulemuse eest Soome rallil ja ühtlasi teatas, et osaleb septembri alguses toimuval Kreeka MM-rallil.

"Super uhke oma meeskonna üle jälle! Väga hästi tehtud ja fantastiline tulemus! "Palju õnne Elfyn Evansile ja Scott Martinile ning samuti väga hea meel Takamoto Katsuta ja Aaron Johnstoni poodiumi üle. Näeme varsti Kreekas," ütles Ogier oma sotsiaalmeedias.

Hyundai on vahepeal juba kinnitanud, et ka Dani Sordo on tagasi Hyundai i20 N Rally 1 roolis Kreeka rallil.

Sõitjate edetabelit juhib hetkel Soomes katkestanud Kalle Rovanperä 170 punktiga. Teisel kohal on Evans 145 punktiga, kellele järgnevad Thierry Neuville (134 punkti), Ott Tänak (104 punkti) ja Sebastien Ogier (87 punkti).