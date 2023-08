Poom andis võiduväravale söödu

Shamrock asus 29. minutil juhtima, aga Cork viigistas vaid mõned minutid hiljem ja puhkepausile mindi 1:1 viigiseisul. Teise poolaja alguses, 50. minutil andis Shamrocki teisele tabamusele söödu Poom, kui debüütväravaga säras Liam Burt.

Koduliigas kahemängulise võiduta seeria lõpetanud Shamrock jätkab tabeli tipus, edestades St. Patrick's Athleticut nelja ja Bohemiansit viie punktiga. Frank Liivaku koduklubi Sligo Rovers on kümne meeskonna konkurentsis seitsmendal kohal.

