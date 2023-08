USA kaitsemängija teatas karjääri lõpetamisest

Ameerika Ühendriikide kaitsemängija Julie Ertz teatas, et lahkub rahvusvaheliselt areenilt. Otsuse tegi ameeriklanna teatavaks peale jalgpalli naiste maailmameistrivõistluste kaheksandikfinaali kaotust Rootsile.

Tiitlikaitsja USA kaotas pühapäeval kaheksandikfinaalis Rootsi naiskonnale penaltiseerias 4:5, peale mida Ertz tunnistas, et see jäi tema viimaseks mänguks rahvusvahelisel areenil.

Ertz tegi suure tagasituleku selle aasta alguses peale poja Maddeni sündi eelmise aasta augustis. Selle aasta aprillis mängis ta USA naiste jalgpallikoondise eest sõprusmängu Iirimaa vastu, peale mida sõlmis lepingu Angel Cityga.

Ameeriklanna kiitis meeskonna noormängijate järelkasvu. "Tulevik on väga heades kätes," ütles Ertz. "Teate, mõnikord õpite oma ebaõnnestumistest kõige rohkem, see on ka osa minu karjäärist," sõnas USA kaitsemängija.

Ertz lõpetab oma rahvusvahelise karjääri 122 mänguga USA eest, kus lõi 20 väravat. Ertz kuulus 2015. ja 2019. aastal MM-i võitnud USA jalgpalli noortekoondisesse.