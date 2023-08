Ukraina vehklemisföderatsiooni president nõuab FIE ametniku tagasiastumist

Kharlan oli eelmisel kuul Milanos toimunud naiste individuaalvõistlusel alistanud venelase Anna Smirnova, kuid Rahvusvaheline Vehklemisföderatsioon diskvalifitseeris ta selle eest, et ta keeldus neutraalsena võistleva vastase kätt surumast.

Neljakordne olümpiamedalist sai musta kaardi - kõige tõsisema karistuse vehklemises, mis oleks ta meeskonnavõistlusest välja jätnud ja mille tulemuseks oleks olnud 60-päevane võistluskeeld.

FIE võttis hiljem vastu otsuse tühistada karistus pärast UFF-i edasikaebamist. FIE väitis, et oli "täielikult karistuse taga", rõhutades, et see oli "täielikus kooskõlas" oma reeglitega, kuid tunnistas, et otsus Kharlan tagasi võtta oli "kooskõlas olümpiavaimuga".

Kuigi Kharlanile on koha Pariisis 2024 kinnitanud ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach, on UFF endiselt vihane musta kaardi väljastanud maailmameistrivõistluste tehnilise direktoraadi juhi Dieter Lammeri tegevuse pärast.

Sotsiaalmeediasse on ilmunud video, mis väidetavalt näitab, kuidas Saksa ametnik helistas Smirnova treeneri Aleksei Tihhomirovi telefonile, enne kui selle talle tagasi andis.

