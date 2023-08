Gauff võitis karjääri suurima WTA tiitli

Washingtoni ajaloo noorimaks võitjaks kroonitud Gauff alistas kodupubliku ees esimeses ringis Hailey Baptiste, seejärel olümpiavõitja Belinda Bencici, tiitlikaitsja Liudmila Samsonova ja finaalis Maria Sakkari.

"See on meie esimene turniir terve tiimiga," ütles Gauff väljakul. "Mul on hea meel, et suutsime sellise tulemuse teha. Peale Wimbledoni oli tõesti väga raske. Me kõik tundsime seda. Mul on hea meel, et suutsin sealt välja tulla," sõnas turniirivõitja.

"See oli uskumatu nädal," ütles Sakkari peale mängu. "Ma ei hakka valetama, see tulemus on pettumus. Aga samas, kuu aega tagasi ei arvanud ma, et ma võiksin siin olla," lõpetas Washingtoni turniiril finaali jõudnud Maria Sakkari.

Nii Gauff kui ka Sakkari osalevad esmaspäeval algaval Montreali WTA 1000 turniiril Kanadas. Eestlastest teeb Montrealis paarismängus kaasa Ingrid Neel, kelle paariliseks on norralanna Ulrikke Eikeri. Eesti-Norra paar läheb avaringi vastu Alexa Guarachi (Tšiili) ja Monica Niculescuga (Rumeenia).

Washingtoni meeste turniiri võitis britt Daniel Evans (ATP 21), kelle jaoks oli see karjääri teine ATP turniirivõit. Finaalis alistas Evans hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 26) seisuga 7:5, 6:3. ATP karussell jätkub sel nädalal samuti Kanadas, Torontos ATP 1000 turniiriga.