VAATA OTSE | Inglismaa jäi Nigeeria vastu kümnekesi, mäng läks lisaajale

Inglismaa on üks kolmest naiskonnast, kes läbis tänavu alagrupiturniiri kaotuseta. D-alagrupis alistati esmalt 1:0 Haiti, seejärel samuti 1:0 Taani ning viimases mängus oldi 6:1 üle Hiinast. Nigeeria pääses B-alagrupist edasi teisena, mängides valitseva olümpiavõitja Kanada ning Iirimaaga väravateta viiki, ainus võit saadi võõrustaja üle, kui Austraalia alistati 3:2.

Valitsev Euroopa meister Inglismaa sai neli aastat tagasi MM-il neljanda koha. Ühtekokku mängitakse finaalturniiril kuuendat korda ja seni on nad alati vähemalt veerandfinaali jõudnud. Nigeeria aga pääses alles kolmandat korda alagrupist edasi, veerandfinaali on jõutud vaid korra – 1999. aastal.

Inglismaal ja Nigeerial on kirjas vaid üks omavaheline matš – 1995. aasta MM-il võttis Inglismaa 3:2 võidu. Märkimist väärib, et viimases neljas matšis, mis Nigeeria on MM-idel Euroopa naiskondade vastu mänginud, pole neil õnnestunud lüüa ühtegi väravat – saadud on üks viik ja kolm kaotust.

Inglismaa ja Nigeeria kaheksandikfinaali võitja läheb 12. augustil veerandfinaalis vastamisi Colombia ja Jamaica vahelise kohtumise võitjaga.