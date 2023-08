Eesti paraujujad jõudsid MM-il esikümnesse

Pühapäeva õhtul oli Liksor meeste 100 m rinnuliujumise finaalis (SB8) uut isiklikku rekordit tähistava ajaga 1.12,93 viies. Eelujumises sai Liksor samuti kirja päeva viienda tulemuse 1.14,29.

"Hommikuse ujumisega otseselt rahule ei jäänud, sest lootsin juba eelujumises enda isiklikku rekordit parandada, kuid pääsesin õnneks finaali, kus sai seda viga parandada. Õhtuse ujumise üle ei saa ausalt öeldes mitte midagi kurta, sest ujusin uue isikliku üle sekundi paremini. Sellist tulemust endalt ei oodanud, kuid tööd ja vaeva on nähtud ning tore, et see on ka ära tasunud. Muidugi ei jäänud ka medalist enam väga palju puudu, aga see annab ainult motivatsiooni edasi töötamiseks ning veelgi paremate tulemuste saavutamiseks," sõnas Liksor võistluse järel.

Susannah Kaul sai naiste 100 m seliliujumise finaalis (S10) tulemusega 1.14,91 kaheksanda koha. Kauli eelujumise tagajärg 1.14,89 oli samuti paremuselt kaheksas.

"Mul on hea meel, et suutsin ujuda 1.14-ga. Seda aega pole suutnud kätte saada juba pikalt! Eks natuke on ikka hinges rahutus, sest paraolümpiamängude norm oli nii lähedal, aga mis valesti, see uuesti ja normi täitmise võimalusi veel on," ütles Kaul.

Matz Topkin sai reedel meeste 50 m vabaltujumises üheksanda koha ega pääsenud finaali. Topkini aeg oli 45,73.

"Eilsed pingutused olid väikse jälje maha jätnud, ühe (halva unega) ööga kahjuks täiesti ära taastuda ei jõudnud aga andsin endast parima. Üheksas koht oli ettearvatav, sest krool on mul kõrvalala ja seal on kätega ujujatel pisut suurem eelis minu ees kui seliliujumises. Siit on aga hea edasi minna ja olümpiahooaeg ootab!" ütles Topkin.

Varasematel distantsidel sai Kaul naiste 50 m vabaltujumises kümnenda ning Topkin meeste 50 m seliliujumises neljanda koha.