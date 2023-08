Hannes Soomer tõusis punktitabelis teiseks

Sellel hooajal oli see sisuliselt esimest korda, kus suurem osa ajast tuli kihutada märgades oludes. Kuival rajal sõideti lõpuks vaid pühapäevane teine võistlussõit, mille lõpetas Hannes Soomer kuuendal kohal. Esimeses stardis jäi Enemat Enos Motorspordi esindaja laeks kümnes koht, mis oli tingitud eeskätt tagaratta kehvast pidamisest.

"Meid kimbutasid sellel nädalavahetusel mitmed kotermannid," nentis Hannes Soomer pärast võistlust. "Ilmselt andis tunda see, et eelmisele nädalale planeeritud test jäi MM-etapil osalemise tõttu ära ja me ei leidnud nii kiiresti hästi töötavat vihmaseadet. Rajal kulgemine meenutas kohati jäärajasõitu, sest tagumisel rehvil ei olnud ühegi käiguga piisavalt pidamist," lisas Soomer.

Koduseks võistluseks tuleb nüüd nendest probleemidest jagu saada. "Oleks hea, kui Suurel Võidusõidul sajaks, sest siis leiaksime tuttavates oludes töötava vihmaseade. Kuues etapp toimub juba kahe nädala pärast ja Asseniks peavad kõik vastused käes olema," sõnas sõitja.

IDM-sarja ehk Saksamaa meistrivõistluste kokkuvõttes jätkab Hannes pärast viit etappi teisel kohal (Honda, 127 punkti), temast eespool on vaid Florian Alt (Honda, 181 punkti) ja kolmandaks tõusis pühapäeval BMW sõitja Toni Finsterbusch (120 punkti).

Hannes Soomerile ja tema võistkonnale saab kaasa elada eeloleval laupäeval Suurel Võidusõidul (Estonian Grand Prix 2023, 11-12.08). IDM-sarjas antakse järgmine start aga kahe nädala pärast Hollandis.