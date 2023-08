Takistuskrossi Eesti meistritiitli pälvisid Grauen ja Sizask

Eesti meistrid selgusid nelja kilomeetri pikkusel lühirajal. Seekordne võistlus erines tavapärasest takistuskrossijooksust käepaelte süsteemi poolest. Naistel oli käepaelu neli ja meestel kolm, takistuse mitteläbimisel tuli loobuda ühest käepaelast. Tulemuse saamiseks pidi finišis olema alles vähemalt üks käepael.

Eesti meistriks krooniti Oliver Grauen (27.43,8), kes oli konkurentidest edukam eelkõige tehniliste takistuste läbimisel. Kui võistluse viimases osas jooksis Grauen üheskoos Joosep Tammemäega (28.31,4), siis viimasele sai otsustavaks takistus Salmon Ladder, mille asemel Tammemäe otsustas minna karistusringile, samas kui Grauen takistuse sujuvalt läbis ning finišiks 45 sekundilise edu saavutas. "Pool rada mõtlesin sellest Salmon Ladder takistusest, aga ei mõelnudki välja, mis imega seda sooritada," sõnas Tammemäe finišis. Kolmanda koha pälvis Carry Saluste (28:56,3).

Naiste arvestuses võidutses Külli Sizask (35.10), hõbedale tuli Krete Junson (39.45) ja pronksile Sandra Punak (41.02). Sizask nentis, et rada oli raske, kuid kartis hullemat: "Vahepeal ikka vaatasin selja taha, et palju seal teisi on. Salmon Ladder oli kõige hirmsam takistus sel korral."

Lühiraja jooksule järgnes kaheksa kilomeetri pikkune põhidistantsi jooks, kus osalesid ka paljud EMV klassi lühiraja võistlejad. Esikoha võttis taas Grauen (41.58,1). Teisena jõudis üle lõpujoone Saluste (43.28,1) ja kolmandana Johan Talihärm (43.33,6). Naiste arvestuses teenis võidu Egle Poll (50.45,4), kellele järgnesid Sizask (54.09,3) ja Karmen Alnek (55.33,9).

Vägilase jooksusarja kokkuvõttes teenis esikoha Grauen, teise koha saavutas Saluste ja kolmanda koha Sander Kaur. Naistest tuli sarja üldvõitjaks Sizask.