Keskkonnaaktivistid katkestasid jalgratta MM-il eliitmeeste võistluse

Võistluse alguses tungisid rajale keskkonnaaktivistide rühmituse "This is Rigged" liikmed, kes blokeerisid tee ja keeldusid sealt lahkumast. BBC sõnul läksid mõned aktivistid nii kaugele, et nad liimisid ennast kättpidi tee külge. Politsei suutis 50-minutilise seisaku järel aktivistid teelt minema toimetada ja ratturid jätkasid võistlust intsidendile eelnenud vahedega.

BREAKING: THIS IS RIGGED DISRUPT THE UCI CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS



4 people with This Is Rigged have blocked the road, halting the Men's Elite Race at the Cycling World Championships this morning. They remain on the road with the race unable to continue for the last 40 min. pic.twitter.com/8sbuoaiocm