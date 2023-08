Tsitsipas võitis oma aasta esimese tiitli

Kokku kaotas heas koos kreeklane turniiril kõigest ühe seti - seda veerandfinaalis Nicolas Jarry (ATP 27.) vastu. Alex de Minaur ja Tsitsipas on kohtunud kümnel korral ning kõigil kordadel on matšist võitjana väljunud Tsitsipas.

Üks tund ja 26 minutit kestnud mängus suutis Tsitsipas realiseerida üheksast murdepallist neli. Lisaks sellele suutis kreeklane edukamalt ka mehhiklase pallingutele vastata. Vastuvõtjana suutis Tsitsipas enda kasuks lüüa 25 punkti, kui de Minaur suutis seda vaid 14 korral.

De Minauri kimbutasid ka topeltvead, mida tegi kolm tükki, Tsitsipas aga topeltvigu ei teinud. Lisaks sellele suutis Tsitsipas lüüa ka kaks ässa. Mängu lõppjärgus hakkas austraallane näitama elumärke, kuid Tsitsipas suutis need kiiresti kustutada, võites sellega oma 39. matši sel hooajal.

"Tunnen, et mõlemad tahtsime astuda väljakule ja mängida vägevas finaalis. See oli hea matš. Alex näitas head tennist ning mina proovisin taset hoida. Olen väga õnnelik, et saime pakkuda head finaali," sõnas Tsitsipas pärast tiitlitriumfi.