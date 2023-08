VAATA OTSE | Heas hoos Vaprus võõrustab tiitlipretendenti Levadiat

Jalgpalli Premium liigas kohtuvad sel hooajal kolmandat korda Pärnu JK Vaprus ja Tallinna FCI Levadia. Esimesed kaks mängu on lõppenud 0:0 viigiga. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.50. Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Norman Põder, stuudiot juhib Alvar Tiisler.

Premium liiga tabelis kolmandal real paiknev Pärnu JK Vaprus läheb mängule vastu 1:1 viigi pealt, mis võideldi juulikuu lõpus välja Tallinna FC Flora vastu, mängides rohkem kui 70 minutit arvulises vähemuses.

"Vastane, kellega oleme sel hooajal mänginud kaks 0:0 viiki. Pühapäeval ootab samuti ees tasavägine kohtumine, kus saab määravaks kannatlikkus," rääkis Pärnu kasvandik Ronaldo Tiismaa mängu eel.

Levadial on sisse jäänud aga pikem paus kui Vaprusel, sest viimane mäng mängiti 23. juulil Tammekaga, kui Taaralinnas lepiti pärast eurosarjast välja kukkumist 0:0 viiki. Lisaks sellele on Levadia ilma jäänud oma talismanist ning Premium liiga parimast väravakütist Ernest Agyirist, kes siirdus Taani kõrgliigasse. Hetkel paikneb Levadia tabelis teisel kohal, kui Florast lahutab neid kolm punkti, kuid Levadial on mängitud kõrgliigas 21, Floral aga 23 kohtumist.