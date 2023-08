VAATA OTSE | Rootsi ja USA selgitavad veerandfinalisti penaltiseeriaga

Esimene poolaeg:

Mäng algas võitluslikult ja rabedalt, kuid rohkem jõudis löökideni Ameerika Ühendriikide koondis. Rootslased suutsid teenida ka ühe kardetud nurgalöögi, millest nad on tänu oma pikkusele sel suurturniiril löönud mitu väravat, kuid Alyssa Naeheri kodutöö oli tehtud ning oskas õigel ajal väravast välja tulla, et pall ohtlikust tsoonist eemale tõrjuda.

21. minutil teenis Rootsi teiselt poolt uue nurgalöögi, mis läks otse väravavahi peale, kuid Naeher suutis taas edukalt reageerida.

27. minutil murdis ohtlikult rootslaste trahvikasti ameeriklane Trinity Rodman. Naine pääses ka löögile, kuid puurilukk Zecira Mušovic oli kindlalt omal kohal. Jätkuolukorrast ameeriklased midagi ohtlikku tekitada aga ei suutnud.

Rootslased survestasid poolaja keskpaigas ameeriklasi, kuid soovitud tabamuseni ei jõutud. Kui mängitud oli pool tundi, vajus Rootsi koondis aga kaitsesse, andes initsiatiivi ameeriklastele. 33. minutil teenisid ameeriklased ka enda esimese nurgalöögi. Ohtlikult pääses löögile Ameerika koondise kapten Lindsey Horan, kelle pealöök saatis palli vastu latti, millele järgnes väravavahilöök.

Ameeriklaste surve jätkus poolaja lõpuni. 42. minutil oli suurepärane võimalus Alex Morganil, kuid rootslaste väravavaht jõudis taas ette.

Peakohtunik Stephanie Frappart lisas poolajale kaks lisaminutit, kuid vigastusest tingitud mängupausi tõttu eriliste võimalusteni ei jõutud, mistõttu mindi poolajapausile 0:0 viigiseisus.

Teine poolaeg:

Teine poolaeg algas võitluslikult, kuid ohje enda kätte kumbki koondis koheselt ei haaranud. 49. minutil teenis rootslane Kosovare Asllani mängu esimese kollase kaardi, kui tegi hooletu vea Julie Ertzile.

53. minutil pääses Lindsey Horan rootslaste kastis ohtlikult löögile, kuid Mušovic suutis rootslased päästa, tõrjudes palli üle otsajoone. Ameeriklased said ka nurgalöögi jätkuolukorrast paar võimalust, kuid ükski soovitud tulemini ei jõudnud.

57. minutil pääses Lindsey Horan juba kolmandat korda mängus ohtlikult löögile, kuid pall läks üle jala ja keris napilt väravast mööda.

84. minutil pääses Alex Morgan kastis heas kohas löögile, kuid lõi palli küljevõrku, lisaks fikseeriti ka suluseis. 85. minutil mängis seevastu Sofia Jakobsson teises kastis üle ameeriklased ning sai vasaku jalaga suurepäraselt löögile, kuid see läks otse Alyssa Naeheri käte vahele.

89. minutil pääses Alex Morgan rootslaste väravasuu ees peaga löögile, kuid ka see pall lendas otse väravavahi sülle.

Kahe üleminutiga võitjat ei selgitatud ning ees ootas lisaaeg.

Lisaaeg:

Lisaaega alustasid energilisemalt rootslased, noolides avanevaid võimalusi ameeriklaste kasti ääres, kuid eriti ohtliku võimaluseni ei jõutud. 96. minutil sai taas Alex Morgan ohtlikult löögile, kuid rooslaste väravavaht kattis esiposti edukalt.

101. minutil teenisid ameeriklased taas suurepärase võimaluse, kui Mušovic tõrjus lahtise palli kasti keskele, kuid esimesena jõudsid sinna siiski rootslased, kes suutsid palli klaarida.

Lisaaja esimesele poolajale anti juurde üks lisaminut, kuid palli kontrollinud rootslased ei tahtnud liigseid riske võtta, mistõttu veeretati keskringi lähistel esimene poolaeg lõpuni.

107. minutil pääses Sophia Smith ohtlikult löögile, kuid rootslaste puurilukk kattis taas esiposti edukalt ära, mille tagajärjel teenisid ameeriklased nurgalöögi, millest tekkis ohtlik olukord, kui rootslane ei suutnud palli edukalt trahvikastist ära lüüa.

Ameeriklased küll survestasid, kuid nende löögid kastis ja selle ümbruses jäid nõrgaks, mistõttu oli lööke väravavahil lihtne püüda.

Normaal- ega lisaajal võitjat ei selgunud, mistõttu liiguti edasi penalteid lööma.

Enne mängu:

Rootsi läbis G-alagrupi täisedu ehk kolme võiduga, alistades 2:1 Lõuna-Aafrika Vabariigi, 5:0 Itaalia ja 2:0 Argentina. Rootsi oli üks kolmest naiskonnast – koos Jaapani ja Inglismaaga –, kes võitis alagrupis kõik kohtumised. Rootsi jõudis 2003. aastal MM-il finaali, kolmel korral (1991, 2011, 2019) on saadud kolmas koht.

Neljakordne maailmameister ja ka neljakordne olümpiavõitja USA oli aga alagrupis oodatust kahvatum ja sai vaid ühe võidu, kui avamängus alistati 3:0 Vietnam. Seejärel mängiti Hollandiga 1:1 ja Portugaliga 0:0 viiki.

Alates 1991. aastast peetud naiste MM-il on USA alati jõudnud vähemalt poolfinaali – lisaks neljale MM-tiitlile on neil ka üks teine ja kolm kolmandat kohta.

Viimati olid Rootsi ja USA vastamisi Tokyo olümpiamängudel, kus rootslannad võtsid alagrupifaasi avamängus 3:0 võidu. Lõpuks võitis Rootsi Tokyos hõbeda ja USA pronksi.

Üldse on Rootsi USA-st jagu saanud kaheksal korral, 12 juhul on mängitud viiki ja USA on võitnud 23 omavahelist mängu.

Rootsi ja USA vahelise kaheksandikfinaali võitja läheb 11. augustil veerandfinaalis vastamisi Jaapaniga, kes oli laupäeval 3:1 parem Norrast.