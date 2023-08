TÄNA OTSE | Kas võidulainel Rootsi suudab alistada ka tiitlikaitsja USA?

Rootsi läbis G-alagrupi täisedu kolme võiduga, alistades 2:1 Lõuna-Aafrika Vabariigi, 5:0 Itaalia ja 2:0 Argentina. Rootsi oli üks kolmest naiskonnast – koos Jaapani ja Inglismaaga –, kes võitis alagrupis kõik kohtumised. Rootsi jõudis 2003. aastal MM-il finaali, kolmel korral (1991, 2011, 2019) on saadud kolmas koht.

Neljakordne maailmameister ja ka neljakordne olümpiavõitja USA oli aga alagrupis oodatust kahvatum ja sai vaid ühe võidu, kui avamängus alistati 3:0 Vietnam. Seejärel mängiti Hollandiga 1:1 ja Portugaliga 0:0 viiki.

Alates 1991. aastast peetud naiste MM-il on USA alati jõudnud vähemalt poolfinaali – lisaks neljale MM-tiitlile on neil ka üks teine ja kolm kolmandat kohta.

Viimati olid Rootsi ja USA vastamisi Tokyo olümpiamängudel, kus rootslannad võtsid alagrupifaasi avamängus 3:0 võidu. Lõpuks võitis Rootsi Tokyos hõbeda ja USA pronksi.

Üldse on Rootsi USA-st jagu saanud kaheksal korral, 12 juhul on mängitud viiki ja USA on võitnud 23 omavahelist mängu.

Rootsi ja USA vahelise kaheksandikfinaali võitja läheb 11. augustil veerandfinaalis vastamisi Jaapaniga, kes oli laupäeval 3:1 parem Norrast.