RALLIBLOGI | Rallivõidu poole sammuv Evans võttis veel ühe katsevõidu

Laupäevane võistluspäev:

Pärast õnnetusterohket reedet Soome rallil esikohale tõusnud Evans loovutas reedel Neuville'ile viimase kahe katsega neli sekundit, kuid näitas laupäeval taset, kui võitis võistluspäeva esimesed seitse kiiruskatset, kasvatades üldarvestuses päevaga edu 6,9 sekundi pealt 32,1 sekundi peale.

"Meie jaoks oli tähtis lihtsalt lõpetada. Esikohal on hea olla, aga [pühapäev] on alles ees. Proovime samamoodi jätkata," sõnas Evans pärast 18. kiiruskatset, kus ta Katsuta ja Neuville'i järel kolmandaks jäi.

Neuville tõdes hommikuse sessiooni lõpus, et Hyundail jääb jõudlusest vajaka. "Rahul me olla ei saa, sest pidamist on vähe ja auto liigub väga palju. Puhtalt jõudluse pealt me seda rallit kindlasti ei võida," sõnas belglane, kes tõdes õhtul, et vahe Evansiga kasvas liialt suureks.

12. kiiruskatsel piruetiga aega kaotanud Katsuta heitles terve võistluspäeva Teemu Sunineniga (Hyundai) kolmanda koha nimel ja pani katsevõiduga päevale võimsa punkti, tõustes üldarvestuses kolmandaks. Neuville'ist jäi Katsuta 55,7 sekundi kaugusele, jaapanlane edestab Sunineni aga 6,4 sekundiga. Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala jäi Suninenist enam kui kahe minuti kaugusele. Ainsa Rally1 autona teeb veel kaasa Pierre-Louis Loubet (M-Sport), kes pääses laupäeval superralli arvestuses rajale.

WRC2-s pidid laupäeval katkestama nii üldliider Jari Huttunen (Škoda) kui suurepärast hoogu näidanud Gus Greensmith (Škoda). Rally2 autode seas on esikohal arvestusväliselt sõitev Oliver Solberg (Škoda), ametlikus WRC2 tabelis on esikohal kodupubliku ees võistlev Sami Pajari (Škoda), kes edestab prantslast Adrien Fourmaux'd (M-Sport) 33,9 sekundiga.

Reedel head tempot näidanud Georg Linnamäe (Hyundai) kaotas laupäeval aega, kuid tõusis siiski konkurentide katkestamiste järel päeva lõpuks WRC2 arvestuses kuuendale kohale. Absoluutarvestuses on eestlane 11., kümnendal kohal asetsevast Andreas Mikkelsenist (Škoda) jääb ta 16,7 sekundi kaugusele.

Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Soome rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Must reede:

Soome ralli esimese kiiruskatse võitnud Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) lülitasid kolmandal kiiruskatsel umbes seitsme kilomeetri peal auto elektrirežiimile ning pöörasid seejärel teelt maha, katkestades kiiruskatse. Tänak selgitas ülekandes, et sõitsid üle kivi, mis läks läbi auto põhjakaitse.

"Ilmselt läks mootor kohe põlema, aga proovisime seda elektrirežiimil sõites maha jahutada. Sõitsime nii kaua kui saime, aga kui peatusime, siis oli kapotialune ikka leekides. Õnneks oli meil kaks kustutit ja pehme pinnas, suutsime selle kiirelt kustutada," selgitas Tänak. "Õli on mootorist välja valgunud, mootor on surnud. See ralli on meie jaoks läbi."

Hiljem kinnitas meeskond, et Tänak enam Soome rallil rajale ei lähe.

M-Spordi meeskonna jaoks ei olnud sellega aga ebaõnn lõppu saanud, sest Pierre-Louis Loubet sõitis samal katsel rajalt välja ning pidi samuti katkestama. WRC2 arvestuses võistlevad Robert Virves ja Craig Drew (M-Sport) sõitsid teisel kiiruskatsel teelt välja ning pidid katkestama, ralli pidi pooleli jätma ka Esapekka Lappi (Hyundai), kes sõitis viiendal kiiruskatsel teelt välja.

Päeva alguses liidriks tõusnud ja suurepäraselt sõitnud Rovanperä kaotas aga kaheksanda kiiruskatse 11. kilomeetril auto üle kontrolli ning rullus kurvis üle katuse. Nii piloot kui kaardilugeja Jonne Halttunen jäid terveks, kuid autot enam päästa ei õnnestunud ja soomlane pidi esmakordselt sel hooajal ralli katkestama.

Ott Tänak - Martin Järveoja Soome rallil Autor/allikas: M-Sport Media

Soome ralli ajakava:

Pühapäev

7.53 - SS19 Moksi-Sahloinen 1 (16,56 km)

9.05 - SS20 Himos-Jämsä 1 (9,26 km)

10.30 - SS21 Moksi-Sahloinen 2 (16,56 km)

13.15 - SS22/punktikatse Himos-Jämsä 2 (9,26 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 170

2. Elfyn Evans (Toyota) 115

3. Thierry Neuville (Hyundai) 112

4. Ott Tänak (Ford) 104

5. Sebastien Ogier (Toyota) 98

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 87

7. Dani Sordo (Hyundai) 46

8. Takamoto Katsuta (Toyota) 41

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota 331

2. Hyundai 274

3. M-Sport Ford 195