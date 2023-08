Baez jättis pika pausi järel finaali pääsenud Thiemi kodus tiitlita

Maailma edetabelis 72. kohal olev argentiinlane võitis oma esimeselt servilt lausa 79 protsenti mängitud punktidest, tõrjus mõlemad Thiemi murdepallid ning võitis kogu kohtumise tunni ja 21 minutiga.

"Tean, et kõik inimesed siin tahtsid, et Domi võidaks: pean nende ees vabandust paluma," sõnas 22-aastane Baez väljakuintervjuus. "Õnnitlused Domile ja tema tiimile: nende jaoks oli väga hea nädal ja loodan, et ta jõuab tagasi oma parimale tasemele."

Kunagine maailma kolmas reket Thiem jõudis ATP turniiril finaali kolmeaastase vahe järel ning tõuseb maailma edetabelis esmaspäeval tagasi esisaja sisse. Argentiinlasele on see karjääri kolmandaks ATP turniirivõiduks, kõik on tulnud madalaima kategooria liivaturniiridel. Tema tõuseb Kitzbühli tiitlivõiduga tagasi maailma esiviiekümne sekka.