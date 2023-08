Kapten jõudis triatloni juunioride EM-il 20 parema sekka

Naisjuunioride Euroopa meistriks krooniti prantslanna Ilona Hadhoum, kes võidutses ajaga 24 minutit ja seitse sekundit. Hõbemedali pälvinud inglanna Bethany Cook kaotas talle nelja ja pronksmedali teeninud hispaanlanna Alejandra Segui Soria viie sekundiga. Ainsa eestlannana A-finaalis võistelnud Kapten kaotas võitjale 36 sekundiga, mis andis 19. koha.

"Ma ei taastunud eilsest täielikult ära, kuid arvan, et suutsin siiski oma ära teha," rääkis Kapten võistluse järel. "Peale ujumist läks mul umbes kilomeeter, et esimene grupp kätte saada ja seejärel sõitsime koos. Sarnaselt eelvõistlusele tuli ka täna jooksu esimene pool väga raskelt ja sain end alles distantsi teises osas käima. Kokkuvõttes jään rahule ja enesetunne on võrreldes hooaja algusega samuti iga võistlusega grammike parem."

B-finaalis võistelnud Etriin Etverk sai neljanda koha ajaga 25 minutit ja 23 sekundit, mis annab EM-i kokkuvõttes eestlannale 34. koha. Grete Maria Savitsch sai B-finaalis 14. koha ajaga 25 minutit ja 57 sekundit, mis annab EM-i üldises pingereas 44. tulemuse.

Meesjuunioride konkurentsis pälvis Euroopa meistri tiitli portugallane Joao Nuno Batista ajaga 20 minutit ja 59 sekundit. Ungarlane Zalan Hobor kaotas talle 19 ja itaallane Euan De Nigro 20 sekundiga. 22. positsioonil finišeerinud Rasva jäi võitjast maha ühe minuti ja ühe sekundiga.

"Ma ei jää võistlusega üldse rahule," avaldas Rasva. "Kohe ujumise algusest peale tundsin ennast täiesti tühjana ning jõudu ei olnud. Võistlus oli algusest peale minu jaoks kuidagi ellujäämine. Õnneks ma tean, miks mul oli selline tunne ning üritan enda jõu võimalikult kiiresti tagasi saada, et hooaeg ilusasti ära lõpetada."

B-finaalis võistelnud Gert Martin Savitsch ja Oskar Hein said vastavalt 21. ja 23. koha ehk EM-i kokkuvõttes kuulusid neile 51. ja 53. koht. Savitsch finišeeris ajaga 23.21 ja Hein ajaga 23.43.

Pühapäeval on kavas segateatevõistlused ning osalemas on ka Eesti koondis. Start antakse kell 11.