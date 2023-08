Korvpalli maailmameister otsustas karjääri pausile panna

"Otsustasin oma sportlaskarjääri peatada, et oma vaimse tervise eest hoolt kanda. Suured tänud FEB-ile (Hispaania korvpalliliit - toim), kes on minu otsust igast küljest toetanud. Soovin, et minu privaatsust austatakse ja loodetavasti saan varsti teile rohkem infot anda," teatas Rubio FEB-i kodulehe vahendusel.

32-aastane Rubio on viimastel hooaegadel olnud kimpus erinevate vigastustega. Tunamullu Cleveland Cavaliersiga liitnud tagamängija on kahe hooaja peale kaasa teinud kõigest 67 NBA põhiturniiri kohtumises. Läinud aasta oli hispaanlase jaoks eriti nigel, sest ta tegi statistiliselt oma NBA-karjääri kõige kehvema hooaja, kogudes 33 mängus keskmiselt 5,2 punkti, 3,5 korvisöötu ja 0,8 vaheltlõiget.

Rubio on eduka koondisekarjääri jooksul võitnud MM-tiitli (2019), kaks EM-tiitlit (2009, 2011) ning kaks olümpiamedalit: hõbe Pekingis (2008) ja pronks Rio de Janeiros (2016).