Viis matšpalli päästnud Thiem jõudis mitmeaastase vahe järel finaali

Vabapääsmega kodusele Kitzbüheli madalaima kategooria turniirile saanud Thiem alistas kolme ja poole tunni pikkuses poolfinaalis viiendana asetatud serblase Laslo Djere (ATP 38.) 6:7 (3), 7:5, 7:6 (8).

Avaseti võitja selgus kiires lõppmängus, kus Djere sai kiirelt algedu, mida ta enam ei loovutanud. Teises setis suutis Thiem 11. geimis serblase servi murda ja seti 7:5 võita. Kolmandas setis omas Djere seisul 6:5 kolme matšpalli, kuid Thiem päästis kõik kolm ja viis seti kiiresse lõppmängu, kus austerlane tõrjus veel kaks matšpalli, et raskest seisust välja tulla ja otsustava seti lõpuks 10:8 võita.

"See oli ilmselt kõige pikem kolmesetiline matš, mida ma olen kunagi mänginud, kaasa arvatud lapsepõlves. Väga raske ja pingeline heitlus. Iga sett ja iga geim olid tasavägised," ütles esimest korda pärast 2020. aastat ATP turniiril finaali jõudnud Thiem. "Finaal on kindlasti eriline, sest see on minu esimene pärast randmevigastust. Samuti mängin kodupubliku ees. Ma ei saaks õnnelikum olla."

Finaalis on austerlase vastaseks argentiinlane Sebastian Baez (ATP 72.), kes sai teises poolfinaalis 7:6 (5), 3:6, 6:4 jagu esimesena asetatud kaasmaalasest Tomas Martin Etcheverryst (ATP 34.).