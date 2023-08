Lakersi tugitala sõlmis kopsaka lepingupikenduse

30-aastane Davis pikendas Lakersiga lepingut kolme aasta võrra ning tema leping lõpeb nüüd 2028. aasta suvel. Kaheksakordne NBA täht teenib kolme viimase hooaja eest 186 miljonit dollarit ehk ligikaudu 169 miljonit eurot, mis teeb temast liiga suurima aastapalgaga mängija. Davise 62-miljoniline aastatasu ületab seni Boston Celticsi ääremängijale Jaylen Brownile kuulunud rekordit 1,2 miljoniga.

Läinud hooajal vigastustega kimpus olnud Davis kogus põhihooajal 56 mängus keskmiselt 25,9 punkti, 12,5 lauapalli, 2,6 korvisöötu ja kaks viskeblokeeringut. Lakers jõudis läänekonverentsis finaali, kus nad jäid kokkuvõttes 0:4 alla hilisemale meistrile Denver Nuggetsile.

Lisaks Davisele on sel suvel Lakersiga uue lepingu sõlminud D'Angelo Russell, Austin Reaves ja Rui Hachimura. Rõõmusõnumeid tõi ka LeBron James, kes kinnitas juulis, et alustab ettevalmistust oma 21. hooajaks NBA-s.

BREAKING: Lakers star Anthony Davis has agreed on a three-year $186M max extension, tying him to franchise thru 2028 for total of $270M-plus, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Davis lands richest annual extension in NBA history at $62M. pic.twitter.com/bf9kWgD7uz