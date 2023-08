Markkanen vedas Soome võidule, Doncic tegi endale liiga

Soome alistas Tamperes rekordilise 13 504 pealtvaataja ees peetud kohtumises Leedu 81:79 (19:21, 26:19, 18:23, 18:16). Leedu tuli normaalaja viimasel minutil viiepunktilisest kaotusseisust välja, kuid lõppsõna jäi siiski Soomele. Põhjanaabrite viimast rünnakut asus lahendama Lauri Markkanen, kelle vise lendas korvirõngast mööda, kuid lauas sai pallile kiirelt jaole Mikael Jantusen, kes tabas sireeni saatel võiduviske.

Markkanen viskas võitjate parimana 24 punkti ja võttis seitse lauapalli. Tagamängija Sasu Salin lisas 10 ja keskmängija Alexander Madsen üheksa silma. Leedu resultatiivseim oli Rokas Jokubaitis 13 punkti ja seitsme korvisööduga. Kahekohalise punktisummani küündisid veel Margiris Normantas (12 p) ning Ignas Brazdeikis ja Jonas Valanciunas (mõlemad 10 p).

Järgmisel nädalal kohtub Soome sõprusmängus Eestiga.

Üheksa-aastase vahe järel MM-ile sõitev Sloveenia tunnistas sõprusmängus Kreeka 88:77 (27:25, 24:19, 21:14, 16:19) paremust. Võitjate poolel särasid Konstantinos Mitoglou ja Michalis Lountzis, kes panustasid vastavalt 18 ja 17 punktiga. Nikolaos Rogkavopoulos toetas 10 silmaga.

Sloveenia edukaimaks punktitoojaks osutus 18 punktiga Luka Doncic, kes põrkas avapoolaja lõpus Emmanouil Chatzidakisega põlvepidi kokku ning teisel poolajal väljakule ei tulnud. ESPN-i korvpalliajakirjaniku Tim McMahoni sõnul Doncic tõsiselt vigastada ei saanud.

"No concerns," source tells ESPN after Luka Doncic banged knees during Slovenia's exhibition loss to Greece today. Doncic exited early as a precaution. https://t.co/IzKIjwZvOb