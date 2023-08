Horvaatia tennisist ei saanud kohe aru, et on mängu võitnud

Kui Coric võitis teise seti lihtsa vollega, pöördus ta väljaku tagant rätikut tooma, temperatuur oli Mehhiko lääneranniku linnas umbes 30 kraadi Celsiuse järgi. Rätikuni jõudes kuulis ta, kuidas kohtunik tulemust hüüdis, ja sai kohe aru, mida ta oli teinud, minnes võrku, et vabandada ja suruda kätt oma vastasega

Põhjus, miks Coric ei mõistnud, et mäng on läbi, peitub ilmselt asjaolus, et mäng algas öösel kell pool üks ja lõppes kell neli varahommikul.

Coric läheb järgmisena vastamisi kreeklase Stefanos Tsitsipasega, kelle kolmetunnine veerandfinaal Nicolas Jarry vastu vahetult enne Corici matši põhjustas hilise alguse.

