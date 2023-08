VIDEO | Võimsas hoos Rovanperä kaotas kurvi minnes auto üle kontrolli

Kaheksandaks kiiruskatseks viis järjestikust katsevõitu võtnud Rovanperä kaotas kurvi minnes auto üle kontrolli ning rullus seejärel üle katuse. Katusele pidama jäänud auto keerati raja ääres taas ratastele, kuid kahjustused olid liiga karmid, et ralliga jätkata.

Nii piloot kui kaardilugeja Jonne Halttunen pääsesid õnnetusest ilma suurema vigastuseta.

Rovanperä ja Halttunen ei olnud esimene paar, kes pidi Soome ralli katki jätma. Kolmandal kiiruskatsel jättis ralli mootoriprobleemi tõttu pooleli Ott Tänak (M-Sport), samal kiiruskatsel lõppes õnnetuse tõttu ka Pierre-Louis Loubet' (M-Sport) võistlus. Viiendal kiiruskatsel sõitis Esapekka Lappi (Hyundai) rajalt välja ning pidi puuga kokkupõrke järel samuti ralli katkestama.

Breaking News from #SectoRallyFinland: Kalle Rovanperä involved in a dramatic crash on SS8! Thankfully, he's OK but his bid for victory is over. An unforgettable moment reminding us of the risks and the spirit of #WRC. Our thoughts are with team #KR69. #WRCLive pic.twitter.com/XAElPXpjYt