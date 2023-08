Manchester City teeb kõik selleks, et vältida Walkeri ja Silva lahkumist

Kyle Walker ja Bernardo Silva on nõutud mehed. Inglismaa kaitsja on kohtunud Müncheni Bayerni inimestega, aga on olnud ka Barcelona huviorbiidis. Manchester City mänedžer ütles, et "teeb kõik", et vältida kaitsjate lahkumist.

Manchester City "teeb kõik, et hoida" Bernardo Silvat ja Kyle Walkerit klubis, ütles mänedžer Pep Guardiola. Mõlemad mängijad on sel suvel olnud tugevalt seotud väljumistega, kusjuures Müncheni Bayern jälitab Inglismaa rahvusvahelist Walkerit ja Barcelona on huvitatud Bernardo tehingust.

Kuid Guardiola tegi oma tunded selgeks teiste klubide huvist oma mängijate vastu enne City Community Shieldi kokkupõrget Arsenaliga pühapäeval. "Mis ma võiksin Kyle'i ja Bernardo kohta öelda? Nad on meie jaoks nii olulised," ütles Guardiola. "Me tahame neid, me teeme kõik [nende hoidmiseks]. Me tahame, et [Bernardo] jääks, sest ta tahab jääda." lisas mänedžer.

City on sel suvel kaotanud juba kaks oma kolmekordset võidukat poolt, kui Ilkay Gundogan liitus Barcelonaga vabana ja Riyad Mahrez sõlmis lepingu Saudi Araabia poolelt Al Ahliga.